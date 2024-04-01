В России хотят ограничить количество детей в приемных семьях

В России необходимо ограничить количество детей, которых можно взять под опеку, потому что некоторые приемные родители берут их в семьи не ради заботы и воспитания, а для получения выплат и пособий. Об этом «Парламентской газете» рассказала соавтор соответствующего законопроекта, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, документом предполагается ограничить количество детей, над которыми можно оформить опеку, до трех. Она уточнила, что это связано с тем, что многодетными считаются семьи с тремя и более детьми. Однако в этом вопросе могут быть исключения, добавила депутат.

«Например, когда речь идет о детях из одной семьи. Скажем, приемная семья взяла троих детей из детского дома, но оказалось, что в другом детском доме у них есть братья и сестры. И здесь, конечно, надо дать право органам опеки решать такие вопросы по-человечески. Нельзя запрещать устраивать братьев и сестер в одну приемную семью. Но в целом, конечно, принятие сирот под опеку или усыновление нельзя ставить на поток, это не должно становиться способом зарабатывания денег», — подчеркнула Останина.

В конце февраля депутат Госдумы Яна Лантратова говорила, что для россиян, которые получили заключение о праве быть усыновителями, необходимо предусмотреть дополнительный отпуск длительностью 14 дней. Соответствующее предложение она направила главе Минтруда Антону Котякову.

Ранее была названа сумма для вывода многодетных семей из бедности.