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Москвичам спрогнозировали неделю температурных контрастов

Синоптик Ильин: неделя температурных контрастов ожидается в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве на неделе с 1 по 7 апреля ожидается переменчивая погода, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, жителей столицы и Подмосковья ждут температурные контрасты. Так, 1 и 2 апреля температура воздуха будет достигать +18...+22°С, существенные осадки не ожидаются.

«Ветерок сохранится сегодня и завтра достаточно плотный и южный, 6—11 м/с. Предстоящая ночь и ночь со вторника на среду будут очень теплыми, ниже +9...+12°С температура не опустится», — уточнил Ильин.

В среду, 3 апреля в Москве и области начнется постепенное похолодание, температура воздуха днем будет составлять +15...+17°С, возможен небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 17 м/с. В четверг и пятницу, 4 и 5 апреля, дневная температура будет находиться в пределах +5...+10°С, ночная — 0...-4°С. При этом, по словам синоптика, к выходным в регионе опять потеплеет.

«Конечно, таких значений, как прошлые выходные, не достигнет. В субботу +8...+13°С. В воскресенье уже теплее: +12...+17°С. Выходные без осадков, несмотря на то, что будет преобладать облачная погода с редкими-редкими прояснениями», — заключил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в Москве в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями и до +21°C. По словам синоптика, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, а вечером не исключены локальные грозы на севере и западе Московской области.

Ранее на апрель москвичам спрогнозировали резкие перепады с мороза на жару.

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