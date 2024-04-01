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В России увеличат штрафы за повторную продажу табака детям

Кабмин РФ поддержал кратное увеличение штрафов за повторную продажу табака детям

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Depositphotos

Кабмин России и поддержал кратное увеличение штрафов за повторную продажу табака, сигарет, вейпов детям. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас штраф за продажу табака детям составляет до 60 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц, до 600 тыс. рублей для организаций. Автор инициативы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что хоть в России сейчас штрафуют за продажу детям никотинсодержащей продукции, однако некоторым недобросовестным коммерсантам эти суммы не так страшны на фоне того, сколько они могут заработать.

Слуцкий считает, что нынешнего наказания недобросовестных торговцев недостаточно. Поэтому власти предложили ужесточить наказание за повторные нарушения, а именно штрафовать граждан до 200 тыс. рублей, должностных лиц — до 400 тыс. рублей, а компании — до 800 тыс. рублей.

А если повторный штраф не замотивирует исполнять закон, то авторы предложили приостанавливать деятельность продавцов на срок до 90 суток.

Ранее россиян предупредили о последствиях продажи выращенного на даче табака.

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