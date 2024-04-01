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В Королеве мужчина пытался похитить ребенка из школы

В Подмосковье мужчина пытался увести девочку из школы

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В подмосковном Королеве мужчина приставал к ребенку около школы и едва не увел девочку в неизвестном направлении. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Типичный Королев».

Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный возле гимназии по улице Соколова в Королеве. Подозрительного мужчину заметили прохожие, мужчина подошел к девочке, которая вышла из школы, заговорил с ней, забрал у ребенка пакет со сменной обувью и попытался увести ее за собой в неизвестном направлении.

На вопрос прохожих, куда он ведет ребенка, мужчина ответил, что у девочки якобы болит живот, школьницу передали охране гимназии. Злоумышленник успел скрыться. Известно, что незнакомец был славянской внешности примерно 55 лет.

Накануне в Челябинске мужчина приставал к маленьким детям в людных местах, одного из мальчиков он схватил за руку в магазине, предложил купить ему сладости и пытался увести за собой.

Ранее мужчину, пытавшегося похитить ребенка, осудили на 18 лет за хранение детской порнографии.

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