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Названа сумма для вывода многодетных семей из бедности

«Известия»: для вывода многодетных из бедности понадобится 280 млрд рублей в год

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется не менее 280 млрд рублей в год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина.

В материале отмечается, что для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется минимум 280 млрд рублей в год. Расчеты проводились на основе самых актуальных данных Росстата — за 2022 год.

Эта сумма нужна, чтобы устранить разницу между доходами семьи на одного человека — общий бюджет на месяц нужно разделить на всех ее членов и границей бедности. Показатель последней в 2023 году был на уровне 14,3 тыс. рублей.

Согласно исследованию НИИ ВШЭ «Барометр экономического поведения домашних хозяйств», с середины 2023-го доля россиян, находящихся в финансово неустойчивом положении, выросла с 56,4 до 62,4%.

14 марта РИА Новости сообщало со ссылкой на Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), что общие доходы населения России за последние 10 лет выросли на 99,7%.

15 марта агентство Bloomberg указало на рост российской экономики, несмотря на введенные против нее санкции.

Ранее россиянам предрекли рост реальных доходов в 2024 году.

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