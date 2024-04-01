Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стартовал режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров

В РФ с 1 апреля вводится режим блокировки продаж просроченных товаров на кассе

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Российской Федерации с 1 апреля вводится режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в ноябре прошлого года.

Разрешительный режим поэтапно внедряется в 13 группах товаров, подлежащих маркировке — табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

22 марта сообщалось, что министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Росстандарт утвердили законопроект, который требует от производителей направлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым производятся их товары.

Двумя днями ранее стало известно, что в России из-за растущего уровня контрафакта и фальсификата проведут эксперимент по маркировке строительных материалов.

До этого отмечалось, что маркировка парфюмерии за четыре года принесла в бюджет России 5,5 млрд рублей.

Ранее россиянам раскрыли правду, что скрывается за этикетками с обещанием «чистого» состава.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами