В России стартовал режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров

В Российской Федерации с 1 апреля вводится режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в ноябре прошлого года.

Разрешительный режим поэтапно внедряется в 13 группах товаров, подлежащих маркировке — табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

22 марта сообщалось, что министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Росстандарт утвердили законопроект, который требует от производителей направлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым производятся их товары.

Двумя днями ранее стало известно, что в России из-за растущего уровня контрафакта и фальсификата проведут эксперимент по маркировке строительных материалов.

До этого отмечалось, что маркировка парфюмерии за четыре года принесла в бюджет России 5,5 млрд рублей.

Ранее россиянам раскрыли правду, что скрывается за этикетками с обещанием «чистого» состава.