Отец обвиняемого в теракте в «Крокусе» рассказал о планах сына на март

Отец обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева Барот заявил, что его сын планировал вернуться из России в Таджикистан 24-25 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Далерджон позвонил родителям 20 марта и рассказал, когда планирует вернуться в Таджикистан.

Барот заявил, что его сын регулярно звонил из России и подолгу разговаривал с мамой, женой и сестрой. Далерджон также присылал родным деньги, подчеркнул его отец.

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов допросили соседей одного из участников нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева в Таджикистане.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должна была выступить группа «Пикник», однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Позже в концертном зале прогремел взрыв и начался пожар.

При этом боевикам удалось скрыться с места преступления, но уже на следующий день стражи порядка задержали четверых подозреваемых в теракте в Брянской области. 24 марта мужчин арестовали и отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».