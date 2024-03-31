К словам Маска о потере Одессы призвали отнестись серьезно

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что украинцам следует всерьез воспринимать заявление американского бизнесмена Илона Маска о возможной потере Одессы властями Украины. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале.

«Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. <...> Он и сказал, что если Киев не войдет в процесс перемирия, наступит потеря Одессы», — объяснил Соскин.

По его мнению, Украине также следует опасаться ударов планирующими бомбами, способными уничтожать теплоэлектростанции, поскольку Киеву нечего противопоставить Москве в настоящее время. В связи с этим Соскин призвал прислушаться к Маску и начать переговоры с Россией.

31 марта Маск написал на своей странице в соцсети X, что допускает возможность потери Украиной Одессы. Бизнесмен отметил, что он уже давал рекомендации Украине направить все ресурсы на оборону, так как ВСУ без «сильных ландшафтных барьеров» трудно удерживать позиции.

Ранее Маск назвал условия, при которых Украина должна получать финансирование Запада.