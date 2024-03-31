Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К словам Маска о потере Одессы призвали отнестись серьезно

Экс-советник Кучмы Соскин: слова Маска о потере Одессы нужно принимать всерьез

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что украинцам следует всерьез воспринимать заявление американского бизнесмена Илона Маска о возможной потере Одессы властями Украины. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале.

«Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. <...> Он и сказал, что если Киев не войдет в процесс перемирия, наступит потеря Одессы», — объяснил Соскин.

По его мнению, Украине также следует опасаться ударов планирующими бомбами, способными уничтожать теплоэлектростанции, поскольку Киеву нечего противопоставить Москве в настоящее время. В связи с этим Соскин призвал прислушаться к Маску и начать переговоры с Россией.

31 марта Маск написал на своей странице в соцсети X, что допускает возможность потери Украиной Одессы. Бизнесмен отметил, что он уже давал рекомендации Украине направить все ресурсы на оборону, так как ВСУ без «сильных ландшафтных барьеров» трудно удерживать позиции.

Ранее Маск назвал условия, при которых Украина должна получать финансирование Запада.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами