Напавший на «Крокус» оказался связан с экстремистами в Турции

Напавший на «Крокус Сити Холл» Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был связан с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источник.

По его словам, в начале года Шамсиддин побывал в Турции, поездка вызвала множество вопросов у его друзей. В это же время мужчина начал проявлять признаки экстремизма в разговорах с родными, но говорил, что был в поездке с компанией и хотел бы там работать.

В публикации отмечается, что после показаний Шамсиддина в Турции задержали 40 человек, которых подозревают в связях с ИГИЛ (организация запрещена в России). Источник подчеркивает, что напавший на «Крокус» мог получить подготовку для теракта в рамках поездки от наставников, участвовавших в боевых действиях в Афганистане и Сирии.

До этого родным обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина разрешили вернуться домой.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».