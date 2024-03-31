В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в курортном городе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По информации агентства, землетрясение зафиксировали в районе Каш города Анталья. Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате произошедшего на данный момент не поступало.

До этого в Грузии подряд произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0. Сообщается, что эпицентр находился вблизи села Псори, находящегося в шести километрах к юго-востоку от города Они в Раче. Между двумя сейсмическими событиями прошло около шести минут. Данных о пострадавших или разрушениях после подземных толчков не поступало.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.