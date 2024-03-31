Глава РПЦ поздравил Папу Римского с католической Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав иностранных церквей, в том числе Папу Римского Франциска, с католической Пасхой. Поздравление патриарха опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата.

«Христос воскресе! В эти торжественные дни верующие прославляют восставшего Господа, который пришел на землю не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих», — отмечается в публикации.

Кирилл подчеркнул, что религиозные деятели «призваны нести в мир свет Евангелия и заботиться об утверждении в жизни людей высоких нравственных идеалов».

Патриарх пожелал главам зарубежных церквей «крепкого здоровья, духовной бодрости, помощи божией и преуспеяния» в совершаемом служении.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков с Пасхой, которая празднуется 31 марта.

Ранее россиян предупредили о новом скачке цен на яйца перед Пасхой.