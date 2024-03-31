Март 2024 года в Москве побил погодный рекорд столетия

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что март 2024 года в Москве стал самым сухим в текущем столетии.

«Март завершается. В Москве с начала месяца выпало 9,5 миллиметра осадков. Это дает право сказать, что март 2024 года в столице стал самым сухим в текущем столетии», — написала она в публикации.

Позднякова отметила, что этот месяц вошел в число 10 случаев с самым большим дефицитом осадков с 1879 года.

По словам специалиста, дефицит осадков в марте наблюдался также и в Подмосковье. В регионе их количество не превысило 45% от месячной нормы.

Синоптик объяснила сухую погоду антициклонами, которые в течение месяца формировали погоду в Москве и области.

До этого эколог Роман Пукалов призвал россиян готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в конце следующей недели в Москву могут вернуться заморозки.