Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Март 2024 года в Москве побил погодный рекорд столетия

Синоптик Позднякова: март 2024 года в Москве стал самым сухим в этом столетии

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что март 2024 года в Москве стал самым сухим в текущем столетии.

«Март завершается. В Москве с начала месяца выпало 9,5 миллиметра осадков. Это дает право сказать, что март 2024 года в столице стал самым сухим в текущем столетии», — написала она в публикации.

Позднякова отметила, что этот месяц вошел в число 10 случаев с самым большим дефицитом осадков с 1879 года.

По словам специалиста, дефицит осадков в марте наблюдался также и в Подмосковье. В регионе их количество не превысило 45% от месячной нормы.

Синоптик объяснила сухую погоду антициклонами, которые в течение месяца формировали погоду в Москве и области.

До этого эколог Роман Пукалов призвал россиян готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в конце следующей недели в Москву могут вернуться заморозки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами