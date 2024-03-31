Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный петербуржец забаррикадировался в чужой квартире и взял в заложники мать с сыном

В Петербурге задержали мужчину, проникшего в чужую квартиру к матери с ребенком

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

В Павловске нетрезвый мужчина проник в чужую квартиру и испугал мать с ребенком. Об этом рассказали в Росгвардии Петербурга.

Инцидент произошел 29 марта в доме на 1-й Советской улице. Свидетели увидели, что в окно на первом этаже лезет неизвестный, и сообщили о происходящем в вневедомственную охрану. По словам очевидцев, из квартиры слышались крики женщины и плач ребенка.

К моменту прибытия наряда на место злоумышленник уже оказался внутри и забаррикадировался. Силовики поняли, что женщине и ее шестилетнему сыну угрожает опасность. Чтобы задержать нарушителя, росгвардейцам пришлось выломать входную дверь. Затем его доставили в отдел внутренних дел и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы поймали ругавшегося и кидавшегося на прохожих петербуржца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами