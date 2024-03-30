В Москве загорелась кровля одного из зданий Бауманки

В Москве загорелась кровля одного из зданий МГТУ имени Баумана на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

На место выехали оперативные службы, проводится эвакуация.

28 марта сообщалось, что в Москве на Калужском шоссе произошел пожар в торговом центре «Красная Пахра». Изначально загорелась стена, потом огонь перекинулся на кровлю.

До этого сообщалось, что крупный пожар в цехе с пиломатериалами полностью потушили в Красноярском крае. В ГУ МЧС России рассказали, что площадь пожара в цехе с пиломатериалами составила 1000 квадратных метров. Предприятие расположено в населенном пункте Таежный под Красноярском. В результате возгорания рабочие цеха не пострадали. Очаг возгорания удалось локализовать в 3:06 мск.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.