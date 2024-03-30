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Задержанный самолет с россиянами вылетел из Египта

РИА Новости: из Египта в Москву вылетел задержанный самолет с россиянами

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Shutterstock/FOTODOM

Из египетского Шарм-эш-Шейха в Москву вылетел задержанный самолет турецкой авиакомпании Southwind с россиянами на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что вылет рейса с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха в Москву отложен на неопределенное время. Предположительно, причиной задержки стал запрет ЕС в отношении авиакомпании Southwind на совершение полетов в Европу из-за ее «связей с Россией». В АТОР отметили, что на этом рейсе находятся люди, которые приобрели путевки у туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На время задержки клиентам предоставили гостиницы и питание.

По данным Flightradar, самолет авиакомпании Southwind MSC903 вылетел из Шарм-эш-Шейха в 4:27 по времени Египта (5:27 мск). Ожидаемое время прибытия в Москву — 11:10 мск.

По данным Flightradar, самолет летел в Россию через Турцию, Грузию и Казахстан.

До этого сообщалось, что турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за якобы связей с Россией.

Ранее самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска из-за разгерметизации.

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