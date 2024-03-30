На одном из погранпунктов с РФ ввели ограничения из-за паводков

На автомобильном пункте пропуска Желкуар на границе РФ и Казахстана введены временные ограничения на передвижение в связи с паводковой ситуацией на территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

«В связи со сложившейся паводковой ситуацией на территории Республики Казахстан принято решение о временном ограничении пропуска граждан и транспортных средств в автомобильном пункте пропуска Желкуар», — сказано в сообщении.

КПП, расположенные напротив автомобильных пунктов пропуска Бугристое и Николаевка, работают в штатном режиме. По данным МЧС Казахстана, с начала паводкового периода были эвакуированы почти пять тысяч человек.

До этого сообщалось, что на Алтае семерых взрослых и двоих детей спасли из тонущего автобуса. Инцидент произошел в Волчихинском районе вблизи населенного пункта Бор-Форпост. С трассы в затопленный кювет из-за паводка съехал рейсовый автобус Барнаул — Ключи с девятью пассажирами. После этого транспортное средство начало тонуть.

Ранее в МЧС рассказали, когда стоит ожидать дождевые паводки на Кубани и в Крыму.