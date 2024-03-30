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На Алтае семерых взрослых и двоих детей спасли из тонущего автобуса

На Алтае девять пассажиров спасли из тонущего автобуса

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Dizzy_Studio/Shutterstock

На Алтае семерых взрослых и двоих детей спасли из тонущего автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По информации агентства, инцидент произошел в Волчихинском районе вблизи населенного пункта Бор-Форпост. С трассы в затопленный кювет из-за паводка съехал рейсовый автобус Барнаул — Ключи с девятью пассажирами. После этого транспортное средство начало тонуть.

Находившихся в салоне автобуса людей эвакуировали. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Транспортное средство остается в кювете, заполненном водой.

До этого в Иркутской области водитель внедорожника с пассажиркой ехал по льду Байкала, игнорируя запрещающие знаки, и провалился под лед в трех километрах от берега. Автомобиль затонул. Выбраться из него удалось лишь мужчине.

Ранее в российском регионе перевернулась лодка с рыбаками.

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