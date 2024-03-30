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Пограничники России были размещены на границе Армении по просьбе Пашиняна

Посол России: пограничников разместили на границе Армении по просьбе Пашиняна

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Irakli Gedenidze/Reuters

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по просьбе премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его слова приводит ТАСС.

«Наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра (Никола Пашиняна, — «Газета.Ru») были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — заявил он.

Дипломат также добавил, Ереван не узаконил в правовом поле размещение российских наблюдательных постов на границе с Азербайджаном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в отношениях Армении и России не внушает оптимизма из-за позиции Еревана. По мнению Лаврова, этот курс проявляется в «шельмовании» российских военных, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

До этого Пашинян назвал угрозой заявления о признании правительства Карабаха в изгнании.

Ранее в Армении высказались о возможном вступлении в Евросоюз.

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