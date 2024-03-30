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Россиянин подорвался на «Лепестке» в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

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РИА «Новости»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Петровском районе города.

«По дополнительной информации, вчера вечером в Петровском районе по улице Растрелли подорвался на противопехотной мине «Лепесток» и получил ранение мужчина 1938 года рождения», — говорится в публикации.

29 марта российское Минобороны сообщило, что истребители Су-34 ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.

До этого военный эксперт, офицер спецназа ДНР в запасе Александр Матюшин заявлял, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры Украины позволяют говорить о новом уровне стратегических бомбардировок.

Ранее журналист из Японии удивился жизни в Мариуполе.

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