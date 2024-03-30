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СК сообщили о допросе важного свидетеля по делу о теракте в «Крокусе»

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следственный комитет России допросил ответственного за безопасность в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в «Крокус сити холле»», — сообщил источник агентства.

Уточняется, что допрос касался поджога террористами концертного зала. Другие подробности, в том числе имя допрошенного, не приводятся.

До этого Басманный районный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Согласно информации на сайте суда, мужчине ранее назначили 15 суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Лутфуллои задержали 23 марта при проверке на причастность к теракту. В момент задержания он вел себя «вызывающе, дерзко», «пытался вырваться и отталкивал руками сотрудников полиции».

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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