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Сиамская близняшка вышла замуж

В США одна сестра из пары сиамских близнецов вышла замуж

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Joshua Bowling/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Хенсель, которые получили известность в 1996 году после участия в шоу Опры Уинфри. Об этом сообщает Daily Star.

В публикации отмечается, что свадьбу провели еще в 2021 году. 34-летняя Эбби Хенсель вышла замуж за бывшего военного и медбрата Джоша Боулинга.

Эбби поделилась снимками торжества в своих соцсетях. На фото сестры стоят рядом с женихом в специально сшитом для них свадебном платье.

Бриттани и Эбби Хенсель соединены друг с другом в области торса, каждая контролируют свою сторону туловища, но у них общий кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы.

До этого стало известно, что в Тюменской области за два года врачи зафиксировали две беременности сиамскими близнецами.

«У нас был один случай в 2022 году и один в этом, 2023-м. Сиамские близнецы диагностируются в первом триместре на первом скрининге», — рассказала главный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения Тюменской области Анна Никофоренко.

Ранее в Египте женщина родила сиамских близнецов с четырьмя руками и двумя ногами.

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