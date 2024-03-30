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В МЧС рассказали, когда стоит ожидать дождевые паводки на Кубани и в Крыму

МЧС: первые дождевые паводки ожидают Кубань и Крым в июне, а Приморье — в августе

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Shutterstock/sunakri

В пресс-службе МЧС России рассказали, когда стоит ожидать первые масштабные дождевые паводки в Краснодарском крае, Крыму и в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что первые фазы дождевых поводков прогнозируются в июне-сентябре в Краснодарском крае и Крыму, в период августа-сентября они могут грозить Приморскому краю.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале призвал местных жителей готовиться к эвакуациям из-за паводков.

Он призвал уделить особое внимание пожилым родственникам, детям, маломобильным членам семьи. Также он призвал позаботиться о домашних животных. Кроме того, глава региона отметил важность страхования жилья.

До этого сообщалось, что десятки домов под Ростовом-на-Дону затопило из-за паводков. Отмечается, что наводнения в СНТ под Ростовом бывали и раньше. По словам местных жителей, в этом виноваты дамбы Ленинавана — они сдерживают оттоки — так грунтовые воды поднимаются. На место приехали спасатели, которые пытались откачивать жидкость.

Ранее ученые оценили вклад природы в мировую экономику.

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