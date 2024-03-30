Худеющим подсказали рецепт вкусного и полезного завтрака

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что придерживающимся диеты людям можно завтракать омлетом, приготовленным по специальному рецепту. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, для приготовления блюда понадобятся одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орешки.

Яйцо необходимо тщательно взбить венчиком, выложить смесь на сковороду и жарить до готовности, сверху положить ломтики сыра. Они расплавятся и придадут блюду насыщенный вкус.

На тост нужно выложить ломтики авокадо, украсить его зеленью, орехами и семечками.

Эндокринолог утверждает, что в подобном завтраке содержится необходимое количество жиров для оттока желчи, а само блюдо обеспечит отсутствие голода минимум на шесть часов.

До этого американские диетологи из частного медицинского центра Children's Health рассказали, что низкоуглеводные диеты могут негативно влиять на здоровье и самочувствие детей, ослабляя их концентрацию внимания и провоцируя дефицит питательных веществ, ослабление костей и запор.

Ранее диетологи назвали продукты, не подходящие для завтрака.