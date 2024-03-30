Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его развратном прошлом

Мать подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Муассар Заргарова рассказала, что ее сын в школьном возрасте был осужден у себя на родине в Таджикистане. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Заргарова подчеркнула, что в десятом классе Фаридуни попал в тюрьму по статье Уголовного кодекса Таджикистана «развратные действия». Женщина не уточнила, сколько ее сын провел в заключении.

По ее словам, выйдя на свободу, Фаридуни устроился на работу на стройку, а после в хлебопекарню. Спустя полгода он перебрался в Россию, подчеркнула Заргарова.

До этого родственник одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» рассказал о его поведении за несколько месяцев до трагедии.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».