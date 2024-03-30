Оказавшийся в свиных шкварках гвоздь проткнул артерию женщине из Перу

В Перу женщина случайно съела гвоздь, оказавшийся в свиных шкварках, и он проткнул ей артерию. Об этом сообщает CBS News.

По информации издания, в феврале 68-летняя женщина обедала жареными свиными шкварками, когда почувствовала, что ей что-то воткнулось в горло. Затем ее вырвало кровью, и она обратилась в медицинское учреждение.

После рентгена врачи обнаружили, что в горле пациентки находится гвоздь. Инородный предмет вонзился ей в сонную артерию.

Хирург рассказал, что во время удаления гвоздя врачам пришлось проявить особую осторожность, так как существовал большой риск отрыва тромба, который мог достичь мозга. Медики удалили поврежденный фрагмент артерии.

Сообщается, что с момента инцидента женщина уже выздоровела. Однако у нее остался большой шрам в области шеи.

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