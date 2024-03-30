Москвич сломал нос пенсионерке в электричке после просьбы убрать ноги с прохода

В Москве мужчина в электричке сломал нос пенсионерке, попросившей его убрать ноги с прохода. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, инцидент произошел на станции Нижегородская в электропоезде сообщением Фрязево – Апрелевка. Пожилая женщина 1947 года рождения сделала мужчине замечание, попросив его убрать вытянутые ноги с прохода, и между пассажирами произошел конфликт. В результате москвич ударил пенсионерку по лицу.

У пострадавшей диагностировали перелом носа со смещением. Она обратилась с заявлением полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли нападавшего, им оказался россиянин 1989 года рождения. Его задержали его по месту жительства. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее драка пассажиров в московском автобусе попала на камеру.