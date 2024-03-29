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В Москве арестовали трех человек за рекламу магазина наркотиков

Суд в Москве арестовал трех человек за рекламу онлайн-магазина наркотиков

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Shutterstock

Пресненский суд в арестовал трех человек, которые размещали в центре Москвы рекламу онлайн-магазина по продаже наркотиков на автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Амосову Алексею Александровичу, Балаеву Александру Александровичу, Коренову Сергею Ивановичу избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 23 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым грозит 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге двоих подростков госпитализировали после отравления психотропными веществами. Инцидент произошел ночью. Молодой человек и девушка из девятого и восьмого класса отправились на детскую площадку. Там подросток дал возлюбленной неизвестное жидкое вещество.

Позже оба потеряли сознание, их нашли полицейские и направили в больницу. У школьников диагностировали тяжелое отравление. На данный момент они находятся под наблюдением медиков. Специалисты выясняют, каким веществом они отравились.

Ранее в Москве девушка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики.

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