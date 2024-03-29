Мурашко встретился с медиками, спасавшими раненных при теракте в «Крокусе»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил медицинских работников, спасавших раненых в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча министра с медработниками, которые спасали раненных при теракте, прошла в Минздраве России.

«Я вижу, что вы в этой ситуации отработали максимально профессионально», — заявил он.

Он отметил, что пригласил медиков, чтобы высказать слова благодарности и выяснить, что нужно усовершенствовать в системе организации медицинской помощи.

В пресс-службе Минздрава РФ добавили, что Мурашко держит на личном контроле оказание медицинской помощи пострадавшим при теракте и их родственникам.

Накануне министр здравоохранения РФ заявил, что 74 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» продолжают лечение в стационарах федеральных учреждений. Мурашко также рассказал, что из больниц были выписаны 90 пострадавших при теракте, а амбулаторная помощь оказана 208 пациентам.

Ранее в Кремле не прокомментировали данные о пропавших без вести после теракта в «Крокусе».