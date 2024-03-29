В Молдавии потребовали отставки главы МИД после инцидента с автобусом на границе с Литвой

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» во время акции у здания МИД республики потребовали отставки главы ведомства Михая Попшоя. Причиной стал инцидент, когда литовские власти не пропускали автобус с молдавскими детьми, передает РИА Новости.

«Мы видим, что до граждан Молдовы нет дела никому в этой стране, кто занимает удобные чиновничьи кресла. Мы требуем отставки министра иностранных дел», — заявила на акции протеста глава пресс-службы партии Олеся Витнянская.

Также родители детей молдавской хоровой студии «Рапсодия» раскритиковали в соцсетях заявление МИД Молдавии, в котором причиной запрета назвали отсутствие лицензии у перевозчика. Они отметили, что ни в Румынии, ни в Словакии, ни в Венгрии госорганы не предъявили подобных претензий.

До этого стало известно, что Польша и Литва больше суток не впускали из Белоруссии автобус с детьми из хоровой студии, которые направлялись на родину в Молдавию. Об этом заявила руководитель коллектива Наталья Барабанщикова на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что пропуск машин в Польшу из Калининграда возобновили после забастовки фермеров.