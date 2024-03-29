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В Краснодаре эвакуировали 1,5 тыс. человек после сообщения о «минировании»

1,5 тыс. человек эвакуированы из ТЦ в Краснодаре после звонка о «минировании»

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Global Look Press

Аноним сообщил об угрозе минирования торгового центра в Краснодаре, в результате были эвакуированы порядка 1,5 тыс. человек. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале муниципального центра управления Краснодара.

Из публикации следует, что на номер «02» поступил звонок от неизвестного, который сообщил об угрозе минирования.

«По факту эвакуации ТЦ «Новый горизонт» проводится проверка», — говорится в сообщении.

27 марта стало известно, что полиция выехала на экстренное сообщение о стрельбе у торгово-развлекательного центра «Академпарк» в Санкт-Петербурге. Позже полиция задержала стрелявшего.

До этого в Санкт-Петербурге студента заподозрили в минировании ТЦ «Лондон Молл».

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.

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