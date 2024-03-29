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В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Взрыв произошел днем в пятницу, 29 марта, в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«Взрыв раздался и в Харькове. Ранее воздушные силы сообщили о баллистике (баллистической ракете. — «Газета.Ru») с северо-восточного направления», -— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошли взрывы. При этом в Одесской области объявлена воздушная тревога.

До этого глава Львовской военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области на Украине объект критической инфраструктуры получил повреждения. По его словам, повреждения зафиксировали после взрывов. При этом о каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен крупный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области.

Ранее в Днепропетровской области Украины были повреждены энергетические объекты.

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