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Китай озаботился безопасностью АЭС на Украине

МИД Китая: безопасность АЭС на Украине имеет большое значение

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Безопасность атомных электростанций (АЭС) на Украине имеет большое значение, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь. Об этом сообщает ТАСС.

Цзянь призвал как можно скорее решить данный вопрос политическими методами, чтобы не допустить соответствующих рисков.

«Китай придает большое значение вопросу ядерной безопасности на Украине. Данный вопрос является одним из аспектов украинского кризиса», — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, устранить риски безопасности АЭС можно только путем деэскалации конфликта на Украине. Цзянь заключил, что разрешение конфликта зависит от способности сторон добиться «бескризисного политического решения».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил план Китая по урегулированию на Украине. По словам министра, китайский мирный план базируется, в первую очередь, на анализе причин происходящего.

Ранее в Пентагоне заявили, что победа России в конфликте с Украиной станет и стратегической победой Китая.

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