В Одессе произошли взрывы

В украинской Одессе произошли взрывы. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

При этом в Одесской области объявлена воздушная тревога. Других подробностей об ударе по Одессе не приводится.

До этого глава Львовской военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области на Украине объект критической инфраструктуры получил повреждения. По его словам, повреждения зафиксировали после взрывов. При этом о каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснил цель ударов по энергообъектам Украины.