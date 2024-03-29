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В Таджикистане откроют центры языковой подготовки для будущих мигрантов

Минтруд Таджикистана пообещал открытие центров языковой подготовки мигрантов

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири анонсировала открытие в стране шести центров подготовки по рабочим профессиям. Ее слова приводит ТАСС.

Сообщается, что три из этих центров будут заниматься не только профессиональной, но и языковой подготовкой трудовых мигрантов. Такое заявление Нодири сделала в выступлении на Международном экономическом форуме государств — участников СНГ. Открытие этих центров произойдет в рамках проекта Азиатского банка развития в апреле--июне 2024 года.

«Будет проходить языковое обучение английскому, русскому и корейскому языкам, финансовой грамотности, истории и культуре страны направления трудового мигранта», — рассказала она.

Целью такой подготовки Нодири назвала диверсификацию трудовой миграции из страны. Отмечается, что Таджикистан сотрудничает в этой сфере с РФ, ОАЭ, Великобританией, Венгрией, Румынией, Турцией, Катаром, Литвой, Латвией и Южной Кореей.

До этого в Таджикистане силовики забрали всех родственников террориста из «Крокуса». При этом его сестру с тремя детьми депортировали из России, уточняет издание. По данным «Азии-Плюс», требование о выезде Махбубы Загаровой с тремя детьми из страны обосновали тем, что она прописала Фаридуни в своем доме.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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