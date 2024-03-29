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Минэнерго Украины призвало скрывать последствия ударов России

Минэнерго Украины призвало не раскрывать цели и последствия российских ударов

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Sofiia Gatilova/Reuters

Министерство энергетики Украины призвало не раскрывать последствия и цели ударов Вооруженных сил РФ после обстрела объектов энергетической инфраструктуры страны 22 марта. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В Минэнерго попросили граждан, средства массовой информации, чиновников и военных не обнародовать количество и места попаданий на энергообъектах, а также данные об отключениях и дефиците электроэнергии.

Ведомство объяснило, что разглашение такой информации — очень большая угроза, поскольку «вражеская разведка» мониторит открытые источники информации.

В ночь на 28 марта Вооруженные силы РФ нанесли мощный групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по энергетическим объектам Украины, в результате чего многие украинские города остались без света.

До этого на Украине сообщили, что жители Одессы, Харькова и Днепропетровской области пользуются электричеством по графику.

Ранее эксперт сообщил, что удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к нехватке топлива у ВСУ.

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