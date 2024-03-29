Следственные действия в квартире, где проживали террористы из «Крокуса», завершены

Следственные мероприятия, проходившие 29 марта в квартире в подмосковном Путилково по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», завершены. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем в пятницу двух обвиняемых по делу о теракте доставили в эту квартиру, которую они снимали перед нападением на концертный зал. К многоквартирному дому подъехали несколько полицейских автомобилей, а также фургон Следственного комитета России.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».