В Тюмени нашли мастерскую по изготовлению боеприпасов

Жителя Тюмени задержали по подозрению в создании мастерской по изготовлению боеприпасов. Об этом пишет 72.RU.

Подозреваемый является уроженцем Украины. На данный момент ему 57 лет.

Сообщается, в одном из гаражных кооперативов города была обнаружена мастерская, в которой производились боеприпасы и глушители к ним.

«Он занимался этим с 2010 года. У него были покровители из силовых структур. Его отпустили под подписку. Хотят его одного осудить по-тихому, чтобы не сдал кого. Покупатели у него — действующие и бывшие силовики, в том числе», — рассказали источники в силовых структурах журналистам.

До этого военного реконструктора Валерия Маковецкого заподозрили в изготовлении боевого оружия и задержали в Ростове-на-Дону.

Во время обысков в помещении, которое Маковецкий арендовал под гараж, нашли около десятка пистолетов-пулеметов Томпсона. Среди них был один коллекционный времен Второй Мировой. Также в гараже обнаружили пистолет-пулемет Шпагина с удлиненным стволом и пистолет-пулемет ППС. Почти все оказались боевыми.

Ранее ФСБ накрыла 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.