В Ростове-на-Дону задержали военного реконструктора после анонимного сообщения в полицию

В Ростове-на-Дону задержали председателя военно-патриотической организации «Донской фронт» Виталия Маковецкого. Об этом сообщил портал 161.ru.

По словам источника издания в силовых структурах, поводом для обысков у известного в Ростове-на-Дону военного реконструктора Маковецкого стало анонимное сообщение в полицию. Мужчину заподозрили в изготовлении боевого оружия из реквизита, который используют во время постановки исторических сражений.

Во время обысков в помещении, которое Маковецкий арендовал под гараж, нашли около десятка пистолетов-пулеметов Томпсона. Среди них был один коллекционный времен Второй Мировой. Также в гараже обнаружили пистолет-пулемет Шпагина с удлиненным стволом и пистолет-пулемет ППС. Почти все оказались боевыми.

По словам источника, Маковецкий в предварительных показаниях заявил, что все оружие — реквизиты для реконструкции исторических сражений, которые либо подарили ему, либо предоставили организации.

Однако силовики не исключили, что обвинения с Маковецкого могут снять. Сейчас проводится ряд мероприятий для определения происхождения боевого оружия, рассказал источник.

Против Маковецкого возбудили уголовное дело по статье. Он находится под подпиской о невыезде.

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