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Россияне будут работать шесть дней подряд в апреле

Роструд: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце апреля

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Илья Питалев/РИА Новости

Граждан России ожидает шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля, после которой будет четыре выходных дня подряд. Об этом сообщается в Telegram-канале Роструда.

На майских праздниках россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также в Роструде рассказали о других предстоящих праздничных днях, которые не являются выходными: 12 апреля — День космонавтики, 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения, а 20 апреля — Национальный день донора.

В августе прошлого года правительство РФ приняло постановление, которое предполагает перенос в 2024 году выходного дня с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля. При этом выходной с субботы 2 ноября перенесли на вторник 30 апреля.

Весной 2023 года партия «Новые люди» предлагала установить длинные выходные с 1 по 9 мая. Продлить майские праздники предлагалось за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Однако законопроект не был принят.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск в 2024 году.

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