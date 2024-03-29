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Двух обвиняемых по делу о теракте доставили в квартиру, которую они снимали в Подмосковье

РИА Новости: двух обвиняемых по делу о теракте доставили в их съемную квартиру

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Следственный комитет РФ/РИА Новости

Двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в квартиру в Подмосковье, которую они снимали перед нападением на концертный зал. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сначала агентство сообщило об одном обвиняемом в квартире, затем стало известно и о втором.

«Следственные действия проводятся в квартире в Подмосковье с обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе», — говорится в публикации.

Уточняется, что к многоквартирному дому подъехали несколько полицейских автомобилей, а также фургон Следственного комитета России. Рядом с подъездом, в котором находится квартира, установили оцепление.

До этого стало известно, что в задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Таджикистане участвовали российские силовики.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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