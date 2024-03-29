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МЦД собираются продлить МЦД до 11 регионов ЦТУ

Хуснуллин сообщил о продлении маршрутов МЦД до 11 регионов ЦТУ

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) собираются продлить до 11 регионов Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом сообщает «Известия».

«Задумайтесь, порядка 800 млн пассажиров в год — это один из самых крупных транспортных узлов в мире. Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении МЦД до всех крупных региональных столиц», — заявил Хуснуллин.

По его словам, Москва, РЖД и правительство России занимаются проработкой продления МЦД до 11 городов.

До этого сообщалось, что россияне стали активнее пользоваться общественным транспортом, совершая в два раза больше поездок по сравнению с прошлым годом. Совокупные траты на проезд достигли 278 млн рублей, что на 18% выше показателя годичной давности. Средний чек на наземном транспорте увеличился на 5% до 42 рублей, тогда как в метро и на вокзалах сумма среднего платежа снизилась на 6% до 196 рублей.

В то же время количество транзакций на АЗС сократилось на 15%, а расходы на топливо упали на 5% до 1,6 млрд рублей. Однако средний чек на заправках вырос на 10% и составляет сейчас 1128 рублей.

Ранее россияне стали экономить на новых автомобилях.

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