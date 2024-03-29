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В России значительно вырос уровень патриотизма

ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян считают себя патриотами

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Газета.Ru

Уровень патриотизма в России значительно вырос: 94% россиян считают себя патриотами, а безусловными патриотами – 62%. Такие данные следуют из мониторингового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Впервые всплеск патриотизма в России зафиксировали в 2014 году. Поводом для этого стало воссоединение Крыма с Россией. В 2022 году на рост уровня патриотизма повлияло начало специальной военной операции.

В ходе опроса россияне отвечали, что для них значит «Любить свою Родину». Подавляющее большинство россиян (82%) назвали своей Родиной любовь к семье, гордость за страну и ответственность.

Мужчины и женщины в равной степени разделяют чувство патриотизма (93% и 95% соответственно). Среди молодого поколения (от 18 до 24 лет) патриотами себя считают 87% опрошенных, а среди старшего (60+) – 94%.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервьюирования в марте 2024 года. Всего было опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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