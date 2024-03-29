В Минтрансе заявили, что более ста аэродромов в России требуют ремонта и реконструкции

Свыше ста аэродромов в России требуют ремонта и реконструкции. Об этом во время коллегии Минтранса заявил министр транспорта России Виталий Савельев, передает ТАСС.

«116 аэродромов требуют ремонта и реконструкции», — сказал он.

14 марта министр транспорта России Виталий Савельев сообщил о старте строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Он отмечал, что в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург не будут задействованы средства из Фонда национального благосостояния.

Министр заявлял, что магистраль Москва — Санкт-Петербург станет первым из пяти проектов по развитию высокоскоростного железнодорожного транспорта в России.

Ранее в Минтрансе пояснили, что поезда на ВСМ Москва — Петербург будут ходить каждые 15 минут.