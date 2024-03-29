Увеличилось число пострадавших при теракте в «Крокусе»

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 382 человек, среди них 9 несовершеннолетних. Об этом сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

Собеседник агентства рассказал, что 217 пациентам была оказана амбулаторная помощь. 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны.

Накануне Минздрав Подмосковья сообщал, что 77 пострадавших в «Крокусе» находятся в больнице, 47 из них выписаны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».