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В США раскрыли планы по рухнувшему автомобильному мосту

Губернатор Мэриленда Мур сообщил, что рухнувший мост в Балтиморе восстановят

Губернатор американского штата Мэриленд Вес Мур сообщил о планах восстановить автомобильный мост, рухнувший при столкновении с морским судном и заблокировавший порт города Балтимора. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он не обозначил ни сроков работ, ни суммы затрат.

«Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов в порт, так как здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого», — губернатор.

Он отметил, что Балтимор — это крупнейший порт в Соединенных Штатах с точки зрения перевалки автомобилей и сельскохозяйственного оборудования.

«Нам нужно построить заново мост. Нам предстоит длинный путь, мы осознаем это и готовимся», — добавил Мур.

До этого сообщалось, что администрация США выделила $60 млн штату Мэриленд на первичные расходы, связанные с восстановлением моста в Балтиморе. Уточнялось, что денежные средства направят на авансовые платежи по первичным расходам Мэриленда на экстренный ремонт, проектирование и реконструкцию моста.

Ранее сенатор Алексей Пушков поставил диагноз Байдену после его рассказа о поездках по мосту в Балтиморе.

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