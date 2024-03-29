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В РКН назвали число удаленных опасных материалов из соцсетей в 2023 году

РКН: соцсети в 2023 году удалили более 124,4 тысячи опасных материалов

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Shutterstock/FOTODOM

В 2023 году соцсети удалили более 124,4 тысячи опасных материалов по требованию Роскомнадзора. Об этом регулятор сообщил РИА Новости.

По данным источника, из общего числа удаленных материалов 28,8 тысячи имели террористический и экстремистский характер. Также 77,9 тысячи имели пронаркотический контент, суицидальный — 8,8 тысячи. За год удалось выявить и удалить 8,9 тыс. материалов с детской порнографией.

Также Роскомнадзор призвал россиян ограничить сообщения от незнакомцев, изменив настройки приватности. Там напомнили, что для того, чтобы ограничить получение нежелательных сообщений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», можно установить настройки приватности, разрешающие звонки и сообщения только друзьям, а заявки на добавление в друзья — только друзьям друзей.

До этого Роскомнадзор сообщил о многократном повышении нагрузки на интернет-сервисы после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Павел Дуров анонсировал возможность ограничения личных сообщений Telegram в РФ.

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