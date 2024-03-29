В Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай

Панда Катюша, рожденная и проживающая в Московском зоопарке, в четыре года уедет в Китай — на свою историческую родину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного зоосада.

«Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу», — рассказали журналистам в Московском зоопарке.

Сотрудники зоосада уточнили, что в Китае ей, возможно, будут искать «жениха».

Также сотрудники учреждения рассказали о состоянии панды Катюши. На текущий момент она уже весит 18 килограммов.

26 марта в зоопарке показали видео с новыми достижениями панды Катюши. Также наблюдателей за жизнью маленькой панды попросили не переживать из-за ее падений.

«Молодые большие панды могут безопасно падать с высоты. Они имеют увеличенные промежутки между позвонками, которые служат буфером при падении», — пояснила руководительница зоосада Светлана Акулова.

Большая панда, или бамбуковый медведь, относится к семейству медвежьих. Их отличительная черта — своеобразная черно-белая окраска шерсти, немного похожая на раскраску енотов. Сейчас на Земле существует единственный современный вид рода Ailuropoda подсемейства Ailuropodinae. Большие панды в природе обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуани, на юге Ганьсу и Шэньси. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское название означает «медведь-кошка».

Большая панда является уязвимым видом. До 2017 года считалась исчезающим видом, характеризующимся постоянно уменьшающимся размером популяции и низким уровнем рождаемости, как в дикой природе, так и при содержании в неволе. Ученые предполагают, что в дикой природе осталось около 2060 особей.

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