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В Белгороде объявлена воздушная тревога

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Настоящий Гладков/Telegram

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков призвал находящихся дома не подходить к окнам и посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тем, кто находится на улице, губернатор порекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Днем 28 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника с взрывчаткой.

До этого стало известно, что более 180 квартир и 12 социально значимых объектов получили повреждения в Белгороде после обстрела со стороны Украины вечером в среду, 27 марта.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника, которые запустили Вооруженные силы Украины.

Ранее в Белгороде ВСУ атаковали областное управление МВД.

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