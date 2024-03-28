Губернатор Севастополя предупредил жителей об учениях в бухтах

Военные проводят в Севастополе учения, жители могут слышать звуки стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вечерние тренировки военных», — написал он.

По словам главы города федерального значения, в районе Стрелецкой и Камышовой бухт проходят учения, в том числе с применением стрелкового оружия. В районе Северного мола — тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО). Развожаев уточнил, что тренировка продлится ориентировочно до 22:00.

В четверг, 28 марта, рейд через Севастопольскую бухту перекрыли на 17 минут. Движение морского пассажирского транспорта было остановлено, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

До этого стало известно, что в Севастополе в море упал военный самолет. По информации губернатора города Михаила Развожаева, гражданские объекты не пострадали.

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