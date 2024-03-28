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Россиянин сделал шаурму с начинкой из наркотиков и попался полиции

В Белгородской области поймали мужчину с шаурмой, начиненной наркотиками

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Телеграм-канал Жесть Белгород

В Белгородской области полицейские поймали 35-летнего мужчину с шаурмой, начиненной наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

По информации Telegram-канала, сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что ранее судимый мужчина может перевозить запрещенные вещества. Полицейские провели проверку, и информация подтвердилась — в его автомобиле находилась шаурма с начинкой из наркотиков.

Сообщается, что в блюде полицейские нашли два свертка с веществом растительного происхождения. По результатам экспертизы выяснилось, что это марихуана. Всего было обнаружено 6,6 грамма наркотика. Отмечается, что мужчина планировал самостоятельно его употребить.

До этого беременная петербурженка на большом сроке отравилась наркотиками. У нее диагностировали острое отравление мефедроном. Специалисты госпитализировали ее в отделение токсикологической реанимации.

Ранее россиянин, отбывавший условный срок за наркотики, попался на закладках в Петербурге.

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